Сын остался без папы: в Кривом Роге погиб воин Василий Лысенко
Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей. В Кривом Роге погиб воин Василий Лысенко.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Первый Городской". Известно, что защитник оборонял Херсонское направление.
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Что известно о Василии Лысенко
В Кривом Роге 19 января 2025 года погиб воин Василий Лысенко, который два года своей жизни провел на войне.
В течение своего жизненного пути криворожанин придерживался лозунга, что "жизнь – это движение", и увлекался гонками и тюнингом авто. В частности, мужчина был участником криворожского фестиваля "Турбофлай" и получил серебро на Чемпионате Украины за "стриту",
– говорится в сообщении.
Несмотря на больное сердце он решил оставить мирную жизнь и встал на защиту своей Родины, когда нога российских солдат ступила на его родную землю.
Известно, что воин оборонял Херсонское направление. Сразу после увольнения со службы он попал домой. К сожалению, с родными он побыл всего несколько дней. У Василия остался сын.