Часто эти “подрывы” имели прямое значение – например, СБУ дважды за год удалось атаковать Крымский мост. Что это удалось достичь структуре за год рассказывает 24 Канал.
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Успехи СБУ за год
За время председательства Василия Малюка в СБУ особенно успешными были операции структуры в Черном море. За двенадцать месяцев Службе безопасности дважды удалось поразить ненавистный Крымский мост – важную логистическую артерию российской армии.
Также влияние уникальных морских дронов СБУ "Sea baby" и "Мамай" почувствовали и российские корабли. Спецназовцы подбили 8 российских кораблей – Служба сняла морскую блокаду России и изменила расклад сил в Черном море.
Кроме этого, за этот год ярко пылал "хлопок" на российских военных объектах. СБУ взрывала военные объекты, аэродромы, самолет радиолокационного обнаружения А-50, комплексы ПВО "Триумф" и нефтеперерабатывающие заводы. Благодаря последнему экспорт нефтепродуктов из России уже упал на 30%;
Кроме этого, за этот год СБУ может похвастаться такими достижениями:
- Бойцы СБУ воюют в самых горячих точках войны. Они уничтожили вражеской бронетехники на более чем миллиард долларов. За "год Малыша" СБУ утилизировала 556 танков;
- билеты на концерт Кобзона получили Илья Кива, Владлен Татарский и другие коллаборационисты: СБУ ликвидировала десятки военных преступников;
- СБУ разоблачила 47 агентурных сетей России, а московская церковь больше не чувствует себя свободно в Украине;
- из-за своих схем за решеткой оказался Игорь Коломойский, а нардепы Александр Дубинский, Нестор Шуфрич и Александр Пономарев также ждут приговоров в тюрьме.
Можно быть уверенным, что на этом операции не закончатся – как говорится "дальше будет".
Назначение Малюка
- Напомним, что 7 февраля 2023 года Василий Малюк получил рекордное количество голосов "за" назначение на должность главы СБУ в Верховной Раде – 324.
- В то время Малюк исполнял обязанности главы СБУ уже как полгода – то есть с июля 2022 года, когда был отстранен от работы Иван Баканов. До того, он занимал должность первого заместителя главы ведомства.
- Стоит отметить, что эксперт Алексей Голобуцкий убежден, что новый глава СБУ превращает ведомство в украинский Моссад. Кроме того, он делает все для того, чтобы очистить его от российских агентов.