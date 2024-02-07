Часто эти “подрывы” имели прямое значение – например, СБУ дважды за год удалось атаковать Крымский мост. Что это удалось достичь структуре за год рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Морские акулы контрнаступления: как надводные дроны могут уничтожать российский флот в Черном море

Успехи СБУ за год

За время председательства Василия Малюка в СБУ особенно успешными были операции структуры в Черном море. За двенадцать месяцев Службе безопасности дважды удалось поразить ненавистный Крымский мост – важную логистическую артерию российской армии.

Также влияние уникальных морских дронов СБУ "Sea baby" и "Мамай" почувствовали и российские корабли. Спецназовцы подбили 8 российских кораблей – Служба сняла морскую блокаду России и изменила расклад сил в Черном море.

Кроме этого, за этот год ярко пылал "хлопок" на российских военных объектах. СБУ взрывала военные объекты, аэродромы, самолет радиолокационного обнаружения А-50, комплексы ПВО "Триумф" и нефтеперерабатывающие заводы. Благодаря последнему экспорт нефтепродуктов из России уже упал на 30%;

Кроме этого, за этот год СБУ может похвастаться такими достижениями:

Бойцы СБУ воюют в самых горячих точках войны. Они уничтожили вражеской бронетехники на более чем миллиард долларов. За "год Малыша" СБУ утилизировала 556 танков;

билеты на концерт Кобзона получили Илья Кива, Владлен Татарский и другие коллаборационисты: СБУ ликвидировала десятки военных преступников;

СБУ разоблачила 47 агентурных сетей России, а московская церковь больше не чувствует себя свободно в Украине;

из-за своих схем за решеткой оказался Игорь Коломойский, а нардепы Александр Дубинский, Нестор Шуфрич и Александр Пономарев также ждут приговоров в тюрьме.

Можно быть уверенным, что на этом операции не закончатся – как говорится "дальше будет".

Назначение Малюка