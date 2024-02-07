Часто ці "підриви" мали пряме значення – наприклад, СБУ двічі за рік вдалося атакувати Кримський міст. Що це вдалося досягти структурі за рік розповідає 24 Канал.
Дивіться також Морські акули контрнаступу: як надводні дрони можуть нищити російський флот у Чорному морі
Успіхи СБУ за рік
За час головування Василя Малюка в СБУ особливо успішними були операції структури у Чорному морі. За дванадцять місяців Службі безпеки двічі вдалося вразити ненависний Кримський міст – важливу логістичну артерію російського війська.
Також вплив унікальних морських дрони СБУ "Sea baby" та "Мамай" відчули й російські кораблі. Спецпризначенці підбили 8 російських кораблів – Служба зняла морську блокаду Росії та змінила розклад сил у Чорному морі.
Окрім цього, за цей рік яскраво палала "бавовна" на російських військових об'єктах. СБУ підривала військові об’єкти, аеродроми, літак радіолокаційного виявлення А-50, комплекси ППО "Тріумф" та нафтопереробні заводи. Завдяки останньому експорт нафтопродуктів з Росії вже впав на 30%;
Окрім цього, за цей рік СБУ може похвалитися такими здобутками:
- Бійці СБУ воюють у найгарячіших точках війни. Вони знищили ворожої бронетехніки на понад мільярд доларів. За "рік Малюка" СБУ утилізувала 556 танків;
- квитки на концерт Кобзона отримали Ілля Ківа, Владлен Татарський та інші колаборанти: СБУ ліквідувала десятки воєнних злочинців;
- СБУ викрила 47 агентурних мереж Росії, а московська церква більше не почуває себе вільно в Україні;
- через свої схеми за ґратами опинився Ігор Коломойський, а нардепи Олександр Дубінський, Нестор Шуфрич та Олександр Пономарьов також чекають вироків у тюрмі.
Можна бути впевненим, що на цьому операції не закінчаться – як то кажуть "далі буде".
Призначення Малюка
- Нагадаємо, що 7 лютого 2023 року Василь Малюк отримав рекордну кількість голосів "за" призначення на посаду голови СБУ у Верховній Раді – 324.
- На той час Малюк виконував обов'язки очільника СБУ вже як пів року – тобто з липня 2022 року, коли було відсторонено від роботи Івана Баканова. До того, він обіймав посаду першого заступника голови відомства.
- Варто зазначити, що експерт Олексій Голобуцький переконаний, що новий очільник СБУ перетворює відомство на український Моссад. Крім того, він робить усе для того, щоб очистити його від російських агентів.