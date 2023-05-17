За два дня до 22-летия: погиб молодой защитник из Закарпатья

Межгорная община в Закарпатье потеряла еще одного героя. На войне с российскими захватчиками погиб Василий Матийчак.

Василий Матийчак родом из села Стригальные Межгорной общины Хустского района. С самого начала полномасштабного вторжения парень без колебаний ушел защищать родную землю.

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Юный защитник погиб под Бахмутом

Василий Матийчак служил в пограничных войсках. Под Бахмутом он получил тяжелые ранения, несовместимые с жизнью. Жизнь защитника оборвалась за 2 дня до Дня рождения – ему должно было исполниться 22 года.

15 мая в результате ранений, несовместимых с жизнью, полученных в районе населенного пункта Бахмут, оборвалась жизнь молодого человека, настоящего патриота, у которого впереди была вся жизнь. Через два дня ему бы исполнилось только 22 года,

– написал председатель общества Василий Щур.

Напомним, что под Бахмутом, спасая раненых собратьев, погиб украинский фотограф-естествоиспытатель Денис Кривой. Денис пошел защищать Украину весной 2022 добровольцем и был в Силах специальных операций.

Денис был талантливым фотографом, его фотографии публиковали даже в National Geographic. Выставки фоторабот Кривого проводились во многих городах Украины, а некоторые работы хранятся в странах Европы, Северной Америки и Азии. Он стал 58-м медийщиком, погибшим в результате российской агрессии.