Выборы и демилитаризация: Небензя на Совбезе ООН в очередной раз выдвинул кабальные требования для Украины
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя продолжает называть войну против Украины "конфликтом". Он считает, что наше государство якобы "безвозвратно потеряло" Крым, так называемые "ДНР" и "ЛНР", а также Херсонскую и Запорожскую области.
Об этом Небензя заявил прямо на заседании Совбеза ООН 17 февраля, передает 24 Канал. По его мнению, с приходом к власти в США республиканской администрации "появились шансы, что горячая фаза украинского кризиса вскоре может закончиться".
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Чего требует Россия
В своей речи Небензя озвучил кабальные условия для урегулирования войны. По его словам, Украина должна стать "демилитаризованным, нейтральным государством, не входящим ни в какие блоки и альянсы".
Кроме того, прекращение огня и замораживание военных действий не являются гарантиями урегулирования "украинского конфликта".
Более того, Россия продолжает манипулировать выборами – реализацией новых договоренностей по Украине якобы должна заниматься новая власть, которая появится в Киеве после демократического голосования. А страны ЕС и Великобритания не могут быть стороной любых будущих переговоров.
К слову, еще в начале 2025 года Небензя заявил – Кремль не заинтересован предложениями команды Трампа по завершению войны. Также там серьезно не воспринимали "сигналы о каких-то договоренностях" от Киева.