Большая потеря для Украины: в родном Добромиле оплакивают погибшего на войне Василия Особу

Василий Особа, зять украинского языковеда Ирины Фарион, погиб на фронте во время выполнения боевого задания. Мужчина родом из Добромиля, и в родном городе сейчас оплакивают защитника.

Об этом пишет "Голос Прикарпатья". Свои соболезнования родным выразили в школе, где учился Василий Особа.

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В родном городе оплакивают павшего в бою защитника

Василий Особа родился 24 мая 1989 года в городе Добромиль. Он учился в Добромильской школе, где сейчас оплакивают защитника.

На защиту государства Василий Особа стал с начала полномасштабного вторжения. Он был бойцом "Легиона Свободы" и служил в 4 батальоне "Силы Свободы" в бригаде НГУ "Рубеж".

Двоюродная сестра павшего защитника Наталья рассказала, что они родились в один год. Вместе с Василием они ходили в один класс, а потом – он стал крестным отцом для ее дочери Марички.

Он всегда это помнил, и даже когда был на фронте не забывал ни дня рождения, ни Николая. Я часто его спрашивала: как там? А он говорил: вы здесь дома занимайтесь своими делами, работайте, береги Маричку, а ребята на передовой знают свое дело. Очень мечтала собрать всю семью на Рождественские праздники, в свой День рождения... Очень трудно поверить, что Василий больше не придет к нам...

– говорит сестра Наталья.

В родной школе, где учился Василий Особа, до сих пор не могут поверить в гибель Героя. Первая учительница защитника Анна Гильжинская вспоминает его как любознательного мальчика с добрыми глазами.

"Он был хорошим учеником, всем интересовался, постоянно что-то переспрашивал. Очень хорошо ему удавалось декламировать стихи. А еще уже даже с первых школьных лет было хорошо видно, что этот парень – целеустремленный и будет работать над достижением каждой своей цели. Говорят, что это гордость – выучить и воспитать Героя. Но это очень болезненная гордость", – оплакивает потерю Гильжинская.

Она добавила, что Василий Особа навсегда для нее останется тем искренним мальчиком с доброй улыбкой, каким он был в первые школьные годы.

Классная руководительница Василия, Любовь Бишко, заметила, что война очень изменила защитника. По ее словам, Василий Особа очень возмужал, но и дальше излучал свет и добро. Классная руководительница вспомнила, что защитник всегда был воспитанным, порядочным, спокойным и взвешенным. С детства Василий Особа имел авторитет среди сверстников, а его гибель – особенно болезненна.

Я очень больно переживаю гибель каждого нашего воина, с большой скорбью. Но когда война забирает тех, с кем твоя жизнь пересекалось – болит невыносимо. Трудно подбирать слова, что-то думать и говорить. Смерть Василия Лица – большая потеря для нашего Добромиля и Украины,

– добавила классная руководительница.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника. Вечная и светлая память.