Наговорил на несколько Гааг: предатель Прозоров незадолго до подрыва дал интервью пропагандистам

Россияне обнародовали интервью Василия Прозорова – бывшего сотрудника СБУ, чью машину взорвали 12 апреля. В интервью он говорит, что решил бороться с украинской властью "доступными ему способами". 24 Канал расскажет подробнее.

Василий Прозоров перешел на сторону врага еще в 2014 году. Десять лет спустя в Москве его "тойота" взорвалась, когда он попытался ее завести. Сейчас предатель в больнице с травмами рук и ног.

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О чем говорится в последнем интервью Прозорова

Я прекрасно понимал, что война начнется и будет серьезной. Но поскольку мне с этой властью не по пути, то я серьезно думал переезжать с семьей в Крым. А тут представилась возможность попасть в центр принятия решений украинской власти, которая проводила АТО,

– объясняет он.

Мужчина служил в Управлении СБУ в Запорожской области в подразделении по охране гостайны, но перевелся в Киев. Это предложили друзья, поскольку на начало АТО в ведомстве не хватало людей. Так Прозоров попал в антитеррористический центр СБУ.

На камеру он совершенно свободно говорит, что имел связи в Москве, поэтому тут же вышел на российские спецслужбы, предложив им сотрудничество. И с первых дней новой работы стал сливать россиянам информацию. Это было во второй половине апреля 2014-го.

"Сошлись все карты в моих руках", – улыбается.

После 9 мая Прозоров поехал под Славянск, где тогда было горячее всего

Дальнейшие события убедили меня в том, что я принял правильное решение и выбрал правильный путь. Нельзя было иначе – с этой властью надо было бороться,

– "аргументирует" он.

Мол, украинская власть "не оставила другого решения, чем утопить эти регионы в крови".