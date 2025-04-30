Погиб во время стрелкового боя с врагом: погиб командир отделения беспилотников из Винницкой области

На войне погиб младший сержант Василий Скороход, который служил командиром отделения беспилотных авиационных комплексов. Защитник погиб на Херсонщине.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Тульчинскую районную государственную военную администрацию.

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На войне погиб Василий Скороход

Снова в неописуемой печали сообщаем о потере в Вапнярской громаде. Последний раз будет возвращаться на малую Родину Скороход Василий Петрович, 28 августа 1987 года рождения, уроженец поселка Вапнярка,

– говорится в сообщении.

Указывается, что призван на военную службу по мобилизации в июне 2024 года, младший сержант Скороход Василий Петрович служил командиром отделения беспилотных авиационных комплексов разведывательного взвода 1 батальона береговой обороны.

В понедельник, 21 апреля, во время стрелкового боя с противником на левом берегу реки Днепр в районе населенного пункта Нижнеднепровский Херсонской области защитник принял свой последний бой.

"Мы склоняем головы перед подвигом нашего земляка. Его мужество, несокрушимость и преданность Родине стали примером настоящего патриотизма и любви к родной земле", – говорится в некрологе.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и близким погибшего Героя. Вечная память!