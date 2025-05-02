Погиб смертью храбрых: в боях за Украину пал Василий Скороход из Винницкой области

Украина потеряла еще одного верного сына. "На щите" вернулся житель Вапнярской громады, что на Виннитчине, Скороход Василий Петрович.

Он погиб во время стрелкового боя на Херсонщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Тульчинскую РВА.

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Что известно о воине Василии Скороходе

Василий Скороход родился 24 августа 1987 года в поселке Вапнярка.

У Вапнярской общине рассказали, что он учился в тамошней школе, получал профессию и работал среди своих земляков.

"Всегда был ответственным, искренним, добрым сыном своего края", – говорят там.

Василия Скорохода мобилизовали в июне 2024 года.

Младший сержант служил командиром отделения беспилотных авиационных комплексов разведывательного взвода 1 батальона береговой обороны.

Воин погиб 21 апреля смертью храбрых, до последнего оставаясь верным присяге и Украине, – во время стрелкового боя с врагом на левом берегу реки Днепр возле Нижнеднепровского Херсонской области.

Мы склоняем головы перед подвигом нашего земляка. Его мужество, несокрушимость и преданность Родине стали примером настоящего патриотизма и любви к родной земле. В глубокой скорби, с благодарностью за защиту Украины, будем ждать на коленях, с флагами и цветами Василия Петровича. Великий подвиг ожесточенной борьбы мужественного воина, верного Сына Украины с российским оккупантом не сотрется временем. Память о Герое навсегда останется в наших сердцах. Его имя вписано золотыми буквами в историю независимой Украины,

– написали в РВА.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким защитника Украины Василия Скорохода. Вечная память воину!