В России заочно осудили Малюка: что вменяют главе СБУ

Один из московских судов 26 марта вынес решение о "заочном аресте" главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. Его обвиняют якобы "в организации теракта", а также оккупанты объявили его в "международный и федеральный розыск".

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ. СБУ уже отреагировала на такие вбросы врага, а Василий Малюк в комментарии 24 Канала, что такие решения не заслуживают никакого внимания.

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В России заочно "арестовали" главу СБУ заочно

Как сообщают росСМИ, Басманный суд Москвы "заочно арестовал" главу СБУ Василия Малюка. Оккупанты заявили, что он якобы виновен "в организации теракта" на Крымском мосту в октябре 2022 года. Также, в качестве доказательств, пропагандисты приводят различные заявления главы СБУ в эфире телемарафона.

К примеру, они ссылаются, что Василий Малюк якобы причастен к ликвидации российских пропагандистов и предателей. Хотя глава СБУ официально не признавал причастности Украины к ликвидации врагов, однако оккупанты также "приплели" это к делу против него.

В то же время в комментарии 24 Канала Василий Малюк отметил, что так называемый "арест от карманных судей Кремля" не заслуживает никакого внимания.

Решение об аресте от карманных судей кремля не заслуживает никакого внимания. Меня, как и всех украинцев, интересует только один суд – на их хозяином Путиным. Делаем все, от нас зависящее, чтобы увидеть этого военного преступника на скамье суда Гааги как можно скорее,

– прокомментировал Малюк.

Председатель СБУ о ликвидации пропагандистов и предателей Украины

Василий Малюк в интервью, которое показали 25 марта в эфире телемарафона, отметил, что пропагандисты и предатели Украины получили свою плату за российскую пропаганду против нашего государства. Глава СБУ акцентировал, что эти преступники отдают кармические долги перед украинским народом.

Так, он объяснил, что ликвидированный Илья Кива – госизменник, который долгое время работал на врага и курировал рядом агентурных сетей в Украине. Поэтому его ждало справедливое наказание в виде пулевых ранений в грудную клетку с контрольным в голову. Владлен Татарский также получил кармическое наказание. Он стал рупором Кремля на Донбассе и совершал десятки военных преступлений, поэтому жизнь принесла ему взрывную статуэтку. То же касается и других предателей и оккупантов, которые совершают военные преступления против украинцев.

В то же время сама служба никогда официально не прокомментирует и не подтвердит свою причастность к ликвидации этих украинских предателей.