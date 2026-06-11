В прокуратуре подтвердили обыски у бизнесмена Веселого
В сети 10 июня появилась информация о якобы задержании бизнесмена Василия Веселого. Впоследствии выяснилось, что у него только проводили обыски.
Это отметили в Киевской городской прокуратуре в комментарии 24 Каналу.
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Что известно об обысках у бизнесмена?
В прокуратуре подтвердили информацию о проведении обысков у бизнесмена Василия Великого.
В рамках следственных действий никого не задерживали, о подозрении ни одному лицу не сообщали. Досудебное расследование продолжается,
– отметили в прокуратуре.
"Украинская правда" со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах добавила, что речь идет о расследовании по статье "Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем".
Ранее сообщалось, что на обнародованных "пленках Миндича" было слышно разговор фигуранта коррупционной схемы "Миндичгейт" Александра Цукермана и бизнесмена Василия Веселого. Они якобы обсуждали, как взять под контроль крупнейшее нефтехимическое предприятие Украины – "Карпатнефтехим". В частности, возможные механизмы влияния на предприятие и его совладельцев.
В расследовании также говорилось, что фигуранты якобы обсуждали состав наблюдательного совета государственного "Сенс Банка", назначен 18 июня 2025 года. А Василий Веселый, вроде бы связанный с Офисом Президента, влиял на его формирование. Впоследствии бизнесмен отрицал, что имеет знакомства в Офисе президента.