Ватикан готовится избирать нового Папу: известна дата конклава: известна дата конклава

В Ватикане начинается подготовка к конклаву для избрания нового Папы после смерти Франциска. Так, для туристов уже закрыли Сикстинскую капеллу, а также сообщили дату, когда могут избрать нового понтифика.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Когда выберут нового Папу

В Ватикане уже готовятся к избранию нового Папы Римского. Так, 28 апреля Сикстинскую капеллу, где кардиналы соберутся на конклав, уже закрыли для туристов. Как пишут в СМИ, согласно расписанию, определенным церковным правом, конклав может начаться только после девятидневного периода траура. Ожидается, что он начнется с 5 по 10 мая.

Источники Reuters утверждают, что тайное голосование состоится 7 мая. В СМИ добавляют, что эту дату согласовали во время закрытой встречи кардиналов в Ватикане, которая стала первой после похорон Папы Франциска.

В конклаве имеют право принять участие около 135 кардиналов, все в возрасте до 80 лет и со всего мира. Они тайно проголосуют за своего избранного кандидата, написав его имя в бюллетене и положив его в чашу на алтаре. Сколько продлится конклав – неизвестно. Во время выборов Папы Римского в 2005 и 2013 годах он длился 2 дня.

Для справки. Во время тайного конклава в Сикстинской капелле устанавливается печь, в которой после голосования сжигают все бюллетени.

Однако процесс выбора нового Папы может быть значительно длиннее. К примеру, в XIII веке он длился примерно 3 года, а в XVIII – 4 месяца. Кроме того, если ни один из кандидатов не наберет необходимой две трети голосов, то далее проводится новый тур голосования. Их за день может быть 4.