Обменялись поздравлениями: Папа Римский встретился с вице-президентом США в Ватикане

В Ватикан 20 апреля приехал вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он провел несколько минут разговора с Папой Римским Франциском.

Эта встреча стала поводом для обмена пасхальными пожеланиями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News.

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Встреча Вэнса с Папой Римским на Пасху

В этом году понтифик не возглавлял Пасхальную мессу, вместо этого он обратился к верующим с балкона. А в "Доме святой Марты" в Ватикане Папа Франциск принял вице-президента США. Они обменялись приветствиями.

19 апреля в рамках визита Джей Ди Вэнса в Италию состоялась его встреча с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетром Паролином. Они обсудили дальнейшую поддержку религиозной свободы и свободы совести и поделились мнениями о ситуации в странах, где продолжается война. Стороны также отдельно обратили внимание на положение мигрантов, беженцев и заключенных и сотрудничество между государством и Церковью.

Также на встрече Вэнса с кардиналом присутствовал секретарь по делам отношений с государственными и международными организациями архиепископ Пол Ричард Галлагер.

К слову, Папа Римский также упомянул в своей пасхальной речи страны, страдающие от боевых действий. 88-летний понтифик назвал "плачевной" ситуацию в Секторе Газа и призвал ХАМАС как можно быстрее освободить заложников. Папа Франциск добавил, что в мире распространяется плохая тенденция антисемитизма.

Относительно Украины Папа Римский отметил, что желает нашей стране завершения войны, а всем вовлеченным сторонам – сил для достижения справедливого и прочного мира.