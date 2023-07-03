В Ватикане рассказали, обсуждал ли их посланник переговоры в Москве

Посланник Папы Римского в Россию рассказал детали своего визита в Москву. Кардинал Маттео Дзуппи подчеркнул, что его миссия была гуманитарной.

Эмиссар Папы сосредоточился на гуманитарных вопросах

Так что, мол, никаких обсуждений переговоров между Украиной и Россией не было. Визит эмиссара касался другого.

К теме Пожал руку военной преступницы: посланец Папы встретился с детской омбудсменкой России

Все встречи были важны, особенно в гуманитарных аспектах, на которых мы сосредоточились. Нет ни мирного плана, ни посредничества. Есть большое стремление, чтобы насилие прекратилось и человеческую жизнь можно было сохранить, начиная с защиты маленьких детей,

– подчеркнул Дзуппи.

Заметим, что в Москве Дзуппи встретился с одним из советников президента России Владимира Путина Юрием Ушаковым и главой Русской православной церкви патриархом Кириллом. Вскоре он должен встретиться с Папой Римским Франциском и отчитаться о результатах своей миссии.

Детали визита посланника Папы в Москву

Впервые о создании миротворческой миссии Папа Франциск заговорил еще в апреле.

В следующем месяце Дзуппи уже посетил Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Они обсудили перспективы мира в Украине. Зеленский подчеркнул, что прекратив огонь или заморозив конфликт, подлинного мира не будет.

В конце июня Дзуппи побывал в Москве. Там он пожал руку российской омбудсменке Марии Львовий-Беловой, которую обвиняет Международный уголовный суд в похищении и депортации украинских детей.

По итогам визита Дзуппи в Москву Папа Римский 30 июня заявил, что войне в Украине "нет конца". Поэтому он призвал всех к "общим творческим идеям, чтобы проложить путь к миру".