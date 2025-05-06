В Ватикане уничтожили два символа власти, принадлежавшие Папе Римскому

Во вторник, 6 мая, в Ватикане уничтожили "перстень рыбака" и свинцовую печать Папы Римского Франциска. Эти вещи были символами верховной власти Римского понтифика.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственный секретариат Святого Престола.

Читайте также Следующий Папа Римский: как и когда выберут, кто среди фаворитов и что говорили об Украине

Зачем уничтожают перстень Папы Римского

В зале Синода в Ватикане уничтожили "перстень рыбака" и свинцовую печать, которые принадлежали Папе Римскому Франциску.

Отмечается, что церемония состоялась в присутствии Камерленго Святой Римской Церкви и Коллегии кардиналов.

В Ватикане уничтожили два символа власти Папы Римского / Фото: Государственный секретариат Святого Престола

Интересно! Перстень рыбака изготавливается специально для каждого нового Папы и символизирует его духовную власть. После смерти понтифика он возвращается церкви. Известно также, что перстень Папы Франциска оценивали примерно в 520 тысяч долларов.

В Ватикане уничтожили два символа власти Папы Римского / Фото: Государственный секретариат Святого Престола

Уничтожение этих символов открывает период Sede Vacante – времени, когда католическая церковь ожидает избрания нового Папы. Отныне управление Ватиканом временно находится в руках Камерленго, а Коллегия кардиналов готовится к конклаву, на котором будет избран новый глава Римско-католической церкви.

Напомним, Папа Римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. В Ватикане сообщили, что официальной причиной смерти понтифика стал инсульт и необратимая сердечная недостаточность.