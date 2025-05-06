В Ватикане уничтожили два символа власти, принадлежавшие Папе Римскому
- В Ватикане уничтожили "перстень рыбака" и свинцовую печать Папы Римского Франциска, символизирующие его власть.
- Церемония уничтожения состоялась 6 мая 2025 года в присутствии Камерленго и Коллегии кардиналов в зале Синода.
Во вторник, 6 мая, в Ватикане уничтожили "перстень рыбака" и свинцовую печать Папы Римского Франциска. Эти вещи были символами верховной власти Римского понтифика.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственный секретариат Святого Престола.
Читайте также Следующий Папа Римский: как и когда выберут, кто среди фаворитов и что говорили об Украине
Зачем уничтожают перстень Папы Римского
В зале Синода в Ватикане уничтожили "перстень рыбака" и свинцовую печать, которые принадлежали Папе Римскому Франциску.
Отмечается, что церемония состоялась в присутствии Камерленго Святой Римской Церкви и Коллегии кардиналов.
Интересно! Перстень рыбака изготавливается специально для каждого нового Папы и символизирует его духовную власть. После смерти понтифика он возвращается церкви. Известно также, что перстень Папы Франциска оценивали примерно в 520 тысяч долларов.
Уничтожение этих символов открывает период Sede Vacante – времени, когда католическая церковь ожидает избрания нового Папы. Отныне управление Ватиканом временно находится в руках Камерленго, а Коллегия кардиналов готовится к конклаву, на котором будет избран новый глава Римско-католической церкви.
Напомним, Папа Римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. В Ватикане сообщили, что официальной причиной смерти понтифика стал инсульт и необратимая сердечная недостаточность.