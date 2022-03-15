"Ватник" в Херсоне снял украинские флаги: местные его сразу наказали – видео экзекуции

15 марта 2022 , 10:25
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Источник:

телеграм Братчук

Херсон продолжает героическое сопротивление русским оккупантам. Местные жители борются с врагами и наказывают коллаборантов.

Жители Херсона храбро шагают с флагами прямо перед оккупантами и не собираются отдавать город врагу. Кому же не нравится такая позиция – рискует испытать на себе гнев украинцев.  

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Наказание "ватника"

Один из местных жителей решил подыграть оккупантам и снял украинские флаги. Херсонцы быстро его нашли – наказание было жестким.

Видео наказания "ватника" (на видео присутствует ненормативная лексика)

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Автор: Ярослав Сиваківський