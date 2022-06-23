Важен опыт других стран, – Садовый об уникальном проекте реабилитационного центра

Во Львове планируется создать уникальный реабилитационный центр Unbroken. Сейчас для него ищут доноров из-за границы. Также для проекта анализируют опыт других стран, чтобы его усовершенствовать.

Об этом 24 каналу рассказал городской глава Львова Андрей Садовый. По его словам, опыт других стран важен не меньше, чем привлечение денег в проект.

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Мэр Львова отметил, что украинскую команду принимали в Стэнфордском университете.

Также сегодня есть открытые предложения, чтобы мы увидели опыт Израиля, США и Италии. Это важно, потому что так глобально никто в мире этого не выстраивал так быстро, как мы это сейчас делаем. Ведь речь идет и о детях, и о пожилых людях,

– заявил Садовый.

По его словам, Львов твердыми шагами идет вперед (в создании этого проекта – 24 канал).

Андрей Садовый рассказал о проекте реабилитационного центра:



Что известно о реабилитационном центре Unbroken

Центр "Незламні" будет ежегодно принимать 50 тысяч раненых украинцев. Его будут строить во Львове, вблизи Больницы Святого Пантелеймона на улице Миколайчука. Пострадавшим не только будут устанавливать протезы, здесь их и будут производить.

Реабилитационный центр будет работать на базе Первого территориального медицинского объединения Львова. Он будет включать мощную физическую, психологическую и психосоциальную реабилитацию. Там будет реконструктивная хирургия, ортопедия и роботическое протезирование.

Отдельным направлением предусмотрена хирургия. Также там будут проводить реконструктивные операции на конечностях и микрохирургию кисти, эндопротезирование. Запланирована 3D-печать костных имплантатов.

Известно, что амбасадорами проекта стали грузинская певица Нино Катамадзе, мэр Фрайбурга Мартин Горн, фронтмен группы U2 Боно, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, а также лауреаты Нобелевской премии мира Лейма Гбови, Тавакуль Карман и Джоди Уильямс.

К слову, проект был представлен 10 июня. На Форуме доноров по строительству центра во Львове удалось собрать 2,1 миллиона евро.

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