Дальнобойность – ответ на важнейшие вопросы, – Зеленский анонсировал работу с партнерами

Владимир Зеленский 17 августа записал традиционное обращение. В нем президент сообщил, что за эти сутки заслушал несколько докладов главкома.

Внимание уделили всем направлениям, особенно Донецкой области. Также Зеленский акцентировал на потребности Украины в дальнобойном оружии и рассказал детали ситуации в Курской области.

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Обращение Зеленского

Владимир Зеленский рассказал, что во время докладов Сырского особое внимание уделили фронтовым направлениям, особенно Донецкой области. Президент акцентировал на необходимости в том, чтобы дать нашим воинам необходимое оружие, необходимое усиление.

И именно в этом контексте нам, бесспорно, важно, чтобы партнеры убрали барьеры, которые мешают нам ослаблять российские позиции именно так, как этого требует ход войны. Дальнобойность для наших сил – это ответ на все наиболее важные, на все наиболее стратегические вопросы этой войны,

– подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что сейчас смелость воинов и стойкость боевых бригад компенсирует дефицит необходимых решений от партнеров.

"Мы смогли бы надежно лишить оккупанта любой возможности продвигаться, сеять руины, если бы наша дальнобойность была достаточной", – указал Зеленский.

Именно поэтому Украина будет усиливать свою дипломатическую работу. Наше государство будет настаивать на том, что нужны смелые шаги и решения. Украине нужно то, что действительно меняет курс войны, ведет ее к справедливому миру, к реальному завершению.

"И мы нуждаемся в том, чтобы все партнеры, которые действительно могут помочь, – чтобы они помогли", – сказал президент.

Операция в Курской области

Владимир Зеленский заявил, что операция в Курской области продолжается именно так, как Украина рассчитывала. Сейчас ВСУ укрепляют позиции, плацдарм украинского присутствия становится сильнее.

Президент также поблагодарил подразделения, которые пополняют обменный фонд новыми российскими военнопленными.

"Это важно. Это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена. Помним обо всех, кого должны вернуть домой", – добавил Зеленский.