Увагу приділили всім напрямкам, особливо Донеччині. Також Зеленський акцентував на потребі України у далекобійній зброї та розповів деталі ситуації у Курській області.

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Звернення Зеленського

Володимир Зеленський розповів, що під час доповідей Сирського особливу увагу приділили фронтовим напрямкам, особливо Донецькій області. Президент акцентував на потребі у тому, щоб дати нашим воїнам необхідну зброю, необхідне посилення.

І саме в цьому контексті нам, безперечно, важливо, щоб партнери прибрали барʼєри, які заважають нам послаблювати російські позиції саме так, як цього потребує хід війни. Далекобійність для наших сил – це відповідь на всі найбільш важливі, на всі найбільш стратегічні питання цієї війни,

– наголосив президент.

Зеленський додав, що зараз сміливість воїнів і стійкість бойових бригад компенсує дефіцит необхідних рішень від партнерів.

"Ми змогли б надійно позбавити окупанта будь-якої можливості просуватись, сіяти руїни, якби наша далекобійність була достатньою", – вказав Зеленський.

Саме через це Україна буде посилювати свою дипломатичну роботу. Наша держава наполягатиме на тому, що потрібні сміливі кроки й рішення. Україні потрібно те, що дійсно змінює курс війни, веде її до справедливого миру, до реального завершення.

"І ми потребуємо того, щоб усі партнери, які дійсно можуть допомогти, – щоб вони допомогли", – сказав президент.

Операція у Курській області

Володимир Зеленський заявив, що операція у Курській області триває саме так, як Україна розраховувала. Наразі ЗСУ зміцнюють позиції, плацдарм української присутності стає сильнішим.

Президент також подякував підрозділам, які поповнюють обмінний фонд новими російськими військовополоненими.

"Це важливо. Це наближає звільнення наших військових, наших цивільних з російського полону. Пам'ятаємо про всіх, кого маємо повернути додому", – додав Зеленський.