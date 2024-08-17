У матеріалі зауважили, що переважна більшість країн-союзників схвально прийняли дії України в Курській області. Втім, були й ті, хто боявся, що український наступ стане причиною ескалації війни, або може негативно вплинути на ситуацію на Донбасі.

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Як Курська операція вплинула на Захід

У виданні зауважили, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто був найвищою посадовою особою країн НАТО, який відкрито критикував дії України та називав їх ескалацією. За його словами, дії ЗСУ в Курській області відсувають припинення вогню "дедалі далі й далі".

Водночас успіхи українців переконали більшість Західних країн у зворотному. Завдяки цьому посилилися розмови щодо необхідності скасування всіх обмежень на використання західної зброї, яких змушена дотримуватися Україна.

Водночас у матеріалі наголошують на тому, що найголовнішим є той факт, що Курська операція може змінити уявлення Заходу про бойову силу України.

Старший радник з питань Росії та Європи в Інституті миру США Дональд Дженсен розповів, що відчуття того, що Україна може програти війну, тепер змінилося "одним махом, що захоплює дух".

"Ми бачимо, що українці креативні, ефективні, ними добре керують. Вони дуже вміло вибрали слабке місце в російському розгортанні в країні і використовували його", – зазначив Дженсен.