Важно, чтобы вероятность войны снижалась, – Зеленский об ударах по России

Владимир Зеленский подтвердил новые удары Сил обороны Украины по стратегическим объектам России. Ночью 15 августа были поражены как минимум три важные цели в тылу врага.

Об этом заявил президент Украины.

Что было под прицелом Сил обороны?

Глава государства заявил, что защитники отработали по центру "Прогресс". Объект является одним из ключевых предприятий "Роскосмоса", где производили, в частности, электронику. Ударили по нему украинскими ракетами "Фламинго".

Президент отметил, что расстояние от украинской границы до объекта составляет около 900 километров.

В Генштабе ВСУ уточнили, что в результате попадания в цель на территории объекта возник пожар. Степень нанесенного россиянам ущерба уточняется.

РКЦ "Прогресс" – производит ракеты-носители семейства "Союз". Их противник использует для запуска космических аппаратов военного, разведывательного и связного назначения. В частности, "Союз-2.1б" привлекают для развертывания российской спутниковой системы "Рассвет", которую Россия позиционирует как аналог Starlink. Также предприятие производит спутники дистанционного зондирования Земли, которые враг использует для разведки.

Также военные поразили аэродром "Саваслейка", в примерно 700 километрах от Украины. Известно, что там базируются носители российских ракет, атакующих украинские регионы. В том числе речь идет о МиГ-31К – носителе аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал". В результате попадания на территории объекта также возник пожар.

Кроме того, Зеленский сообщил о повреждении нефтяного объекта на территории населённого пункта Усть-Луга. От украинской границы он расположен за более 800 километров.

Наш план дальнобойных санкций против России за эту войну выполняется и важно, чтобы российский потенциал войны уменьшался. Мир нужен, и в России это должно быть видимым – конкретными повреждениями конкретных объектов,

– добавил президент.

Также он выразил благодарность подразделениям, которые были привлечены к ударам.

Напомним, на фоне сообщений россиян о взрывах у Самары Fire Point опубликовало видео с эффектным запуском ракеты. Вероятно, оружейники показали запуск украинского "Фламинго" по целям в России.