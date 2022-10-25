Путина это устраивает, – Мусиенко объяснил, зачем россияне набирают больных ВИЧ и гепатитом

ЧВК "Вагнера" массово вербует заключенных в российских тюрьмах, в том числе с инфекционными заболеваниями. Все потому, что Кремлю совершенно безразличны люди, которые будут воевать за Россию.

Такое мнение 24 каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, тот факт, что на фронт отправляют даже больных ВИЧ и гепатитом C, свидетельствует о серьезной нехватке людей даже в ЧВК "Вагнера".

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Зачем больных вагнеровцев заставляют носить браслеты

Кого именно берут на войну из тюрем, отнюдь не беспокоит российское руководство.

В принципе, Путина это устраивает с той точки зрения, что ему, чтобы было кому воевать, война продолжалась и они пытались достичь каких-то результатов. А кто именно это будет делать, российскому руководству все равно,

– отметил Мусиенко.

Он добавил, что вагнеровцы только перестраховались, заставив больных новомобилизованных носить специальные браслеты. Это нужно для того, чтобы другие бойцы Евгения Пригожина не заразились во время ранения.

"Важно количество людей, а не качество"

Как рассказал военный эксперт, Пригожин лично агитирует заключенных ехать на войну в Украину. Этот процесс можно назвать дополнительной мобилизацией, которая продолжается параллельно с так называемой "частичной" мобилизацией, которую объявил Путин.

Руководитель ЧВК "Вагнера" имеет серьезные амбиции. Он заметно выступает против Шойгу. В то же время вагнеровцы понесли большие потери в этой войне,

– сказал Мусиенко.

Он добавил, что вагнеровцы "деградировали и скатились к вербовке людей в тюрьмах". Военный эксперт отметил, что Пригожину важно "только количество людей, а не качество".

"Скатились к тому, что берут всех подряд"

Мусиенко напомнил, что ранее владелец ЧВК "Вагнера" гордо хвастался тем, что его заслуга – взятие Россией Лисичанска и Северодонецка.

Сейчас у них идея-фикс – захватить Бахмут. Вагнеровцы постоянно бьются там, как головой о стену: обстреливают, штурмуют, разрушают город. А взять не могут,

– отметил военный эксперт.

В попытках захватить Бахмут ЧВК "Вагнера" продолжает терять личный состав.

"У них заканчиваются люди. Вот они и скатились к тому, что уже берут всех подряд, даже больных", – добавил Мусиенко.

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