Важное проявление солидарности, – Зеленский встретил премьера Болгарии в Киеве

В Киев прибыл премьер Болгарии Кирилл Петков. Его встретил президент Владимир Зеленский.

Зеленский встретил болгарского премьера во дворе своего офиса. Тот приехал в Украину впервые, вместе с ним правительственная делегация.

Ваш визит – важное проявление солидарности с нашей страной и народом,

– сказал Зеленский Петкову.

Во время встречи политики пожали друг другу руки. Кирилл Петков выразил президенту свою поддержку.

Также на встрече присутствуют министр обороны Украины Алексей Резников и глава МИД Дмитрий Кулеба.

Болгария поддерживает Украину и осталась без российского газа

Во время визита в Киев премьер Болгарии преследует цель обсудить с Зеленским реальные потребности украинцев, чтобы решить, какую помощь может оказать его страна.

Болгария тоже пострадала от России. Ведь 26 апреля "Газпром" без всяких объяснений прекратил поставлять газ в Польшу, а впоследствии и в Болгарию, потому что те не заплатили в рублях.

Ответ Болгарии не заставил себя ждать. Страна пригрозила перекрыть транзит российского газа в Сербию и Венгрию.

Встреча Зеленского и болгарского премьера: смотрите видео