Важное решение НБУ, санкции против России и будущее зерна: новое обращение Зеленского

Владимир Зеленский вечером 20 июля обратился к украинцам. Традиционно президент говорил о важнейших событиях 512-го дня полномасштабного вторжения.

Владимир Зеленский поблагодарил всех, кто помогает украинцам преодолеть последствия российских террористических ударов. Украинский лидер заявил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

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Что сказал президент о главных событиях дня

Зеленский отметил, что в течение дня было важно решение НБУ. Речь идет о финансовом учреждении, которое работает в Украине и принадлежит российским олигархам.

Применены санкции СНБО. И теперь будет правильно, чтобы Кабинет Министров Украины безотлагательно рассмотрел соответствующие предложения Нацбанка Украины и поддержал их по этому финансовому учреждению. В интересах вкладчиков, ради финансовой устойчивости и элементарной справедливости,

– подчеркнул президент.

Кроме того, Зеленский провел разговор с Денисом Шмыгалем о бюджетных расходах. Президент подчеркнул, что сейчас максимум государственного внимания и государственных ресурсов следует тратить именно на оборону. Между тем все проекты, которые можно реализовать за внебюджетные ресурсы, следует реализовывать именно за счет внебюджетных ресурсов. Зеленский подчеркнул, что, в частности, говорится об области культуры.

Президент подчеркнул, что предложил Шмыгалю два шага:

найти внебюджетные деньги на объекты, которые сейчас действительно нужны;

рассмотреть замену министра культуры и информационной политики Украины.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Главное о санкциях

Зеленский поблагодарил за ужесточение санкций против России. В частности, США, Канаду, ЕС. Украинский лидер подчеркнул, что удалось реализовать сотни новых санкционных целей.

Зеленский о продовольственной безопасности

Зеленский подчеркнул, что идет работа, чтобы мобилизовать мир для защиты продовольственной безопасности.

"Сегодня впервые в истории отношений между нашими государствами говорил с премьер-министром Эфиопии, в частности о попытке России разрушить наш зерновой экспорт. Сейчас в Эфиопии около 20 миллионов человек – на грани голода", – подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что там одна из самых критических ситуаций в мире. В прошлом году украинский экспорт спас жизнь минимум миллиона человек.