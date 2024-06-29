Раньше этого не было: политолог сказал, какое важное для Украины заявление сделал Трамп

Во время предвыборных дебатов Дональд Трамп, кроме одиозных заявлений по Украине, сказал важные для нас слова, которых раньше не было.

Отметим, что накануне в СМИ появился план завершения войны в Украине, который Трампу предложил его советник. В эфире 24 Канала политолог Игорь Рейтерович оценил новую идею экс-президента США относительно мира в Украине.

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"Все еще может измениться"

По мнению политолога, несмотря на все скандальные заявления Трампа, надо сосредотачивать ключевое внимание на том, что он назвал условия Владимира Путина по миру в Украине "неприемлемыми".

Я бы особо пока не останавливался на плане, который появился в средствах массовой информации. Он может еще много раз измениться, ведь это Трамп. У него сегодня такая история, а завтра другая. Кроме того, на этот план будут влиять события на поле боя, подготовка ко второму Глобальному саммиту мира и тому подобное,

– сказал Рейтерович.

С другой стороны, даже история о простых решениях, что США дадут Украине много оружия, если Киев согласится начать переговоры, может быть для нас хорошей историей.

К примеру, завтра Владимир Зеленский может выйти и сказать, что Украина приглашает Россию на переговоры на условиях, что будут возвращены границы 1991 года, репарации, выдача международному правосудию виновных в геноциде украинцев.

Мы выполнили формальное требование Трампа? Выполнили,

– отметил политолог.

Сейчас нет смысла углубляться, потому что Трамп еще будет менять эти подходы, но он не пересечет красные линии, которыми, например, является то, что все простим россиянам и начнем с чистого листа.

Кандидат в президенты США не сможет такого себе позволить из-за того, что значительная часть республиканцев, которые его недолюбливают, требуют жесткого отношения к России и поддержки Украины. Трамп не сможет игнорировать этот электорат, ведь без него он не станет президентом.