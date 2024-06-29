Зазначимо, що напередодні у ЗМІ з'явився план завершення війни в Україні, який Трампу запропонував його радник. В етері 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович оцінив нову ідею експрезидента США щодо миру в Україні.

Варте уваги Трамп непередбачуваний: наскільки для України небезпечне його обрання

"Все ще може змінитися"

На думку політолога, попри всі скандальні заяви Трампа, треба зосереджувати ключову увагу на тому, що він назвав умови Владіміра Путіна щодо миру в Україні "неприйнятними".

Я б особливо поки не зупинявся на плані, який з'явився в засобах масової інформації. Він може ще багато разів змінитися, адже це Трамп. У нього сьогодні така історія, а завтра інша. Крім того, на цей план впливатимуть події на полі бою, підготовка до другого Глобального саміту миру тощо,

– мовив Рейтерович.

З іншого боку, навіть історія про прості рішення, що США дадуть Україні багато зброї, якщо Київ погодиться почати перемовини, може бути для нас гарною історією.

До прикладу, завтра Володимир Зеленський може вийти й сказати, що Україна запрошує Росію на перемовини на умовах, що будуть повернуті кордони 1991 року, репарації, видача міжнародному правосуддю винних у геноциді українців.

Ми виконали формальну вимогу Трампа? Виконали,

– зазначив політолог.

Зараз немає сенсу заглиблюватися, тому що Трамп ще змінюватиме ці підходи, але він не перетне червоні лінії, якими, наприклад, є те, що все пробачимо росіянам й почнемо з чистого аркуша.

Кандидат у президенти США не зможе такого собі дозволити через те, що значна частина республіканців, які його недолюблюють, вимагають жорсткого ставлення до Росії та підтримки України. Трамп не зможе ігнорувати цей електорат, адже без нього він не стане президентом.