Важную роль в спецоперации с вагнеровцами сыграл "крот", которого ввели в ГРУ России

Журналисты Bellingcat выяснили, что украинские разведчики ввели в ГРУ России "крота". Впоследствии он внес свой вклад в разработку и реализацию спецоперации по задержанию вагнеровцев.

Расследователи отмечают, что бывший офицер среднего звена ГРУ России, арестованный и завербованный на оккупированной территории Донетчины несколькими годами ранее, стал важным участником проекта.

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Этот человек вернулся в страну-агрессора и вышел на пенсию. Однако через некоторое время "по просьбе украинских разведчиков снова стала искать работу в Министерстве обороны и успешно нашла".

Он предоставлял информацию, предупреждал о рисках и потенциально был полезен для подтверждения легитимности операции по вербовке, если в этом возникнет необходимость,

– отметили в журналисты.

Имя "крота" из ГРУ России, как и его позывной в расследовании Bellingcat не называется.

"Главный рекрутер" подставной ЧВК

Роль "главного рекрутера" подставной ЧВК и "куратора проекта от спецслужб" сыграл спецназовец с реальным боевым опытом. Оперативник хорошо разбирается:

в деталях войны на Донбассе;

в жаргоне, который используется российскими наемниками.

Он представлялся как "Сергей Петрович" и общался с потенциальными "работниками".

Расследование Bellingcat: что известно

Расследователи убеждены, что история с задержанием является украинской спецоперацией.

Журналисты говорят, что Владимир Зеленский в июне 2020 года "в целом одобрил задержание вагнеровцев". Президент попросил подготовить подробный план спецоперации.

В Bellingcat говорят, что ГУР изучало боевиков еще с 2014 года. Удалось, в частности, получить важную информацию об их методах вербовки, взаимодействии с российскими спецслужбами.