Розслідувачі зазначають, що ексофіцер середньої ланки ГРУ Росії, заарештований і завербований на окупованій території Донеччини кількома роками раніше, став важливим учасником проєкту.

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Ця людина повернулася до країни-агресора та вийшла на пенсію. Однак через деякий час "на прохання українських розвідників знову стала шукати роботу в Міноборони та успішно знайшла".

Він надавав інформацію, попереджав про ризики та потенційно був корисним для підтвердження легітимності операції з вербування, якщо у цьому виникне потреба,

– зазначили у журналісти.

До слова, ім'я "крота" з ГРУ Росії, як і його позивний, у розслідуванні Bellingcat не називається.

"Головний рекрутер" підставної ПВК

Роль "головного рекрутера" підставної ПВК і "куратора проєкту від спецслужб" зіграв спецназівець із реальним бойовим досвідом. Він добре знається:

на деталях війни на Донбасі;

у жаргоні, який використовується російськими найманцями.

Оперативник представлявся як "Сергій Петрович" та спілкувався з потенційними "працівниками".

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