Розслідувачі зазначають, що ексофіцер середньої ланки ГРУ Росії, заарештований і завербований на окупованій території Донеччини кількома роками раніше, став важливим учасником проєкту.
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Ця людина повернулася до країни-агресора та вийшла на пенсію. Однак через деякий час "на прохання українських розвідників знову стала шукати роботу в Міноборони та успішно знайшла".
Він надавав інформацію, попереджав про ризики та потенційно був корисним для підтвердження легітимності операції з вербування, якщо у цьому виникне потреба,
– зазначили у журналісти.
До слова, ім'я "крота" з ГРУ Росії, як і його позивний, у розслідуванні Bellingcat не називається.
"Головний рекрутер" підставної ПВК
Роль "головного рекрутера" підставної ПВК і "куратора проєкту від спецслужб" зіграв спецназівець із реальним бойовим досвідом. Він добре знається:
- на деталях війни на Донбасі;
- у жаргоні, який використовується російськими найманцями.
Оперативник представлявся як "Сергій Петрович" та спілкувався з потенційними "працівниками".
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Розслідування Bellingcat: що відомо
- Розслідувачі переконані, що історія зі затриманням є українською спецоперацією.
- Журналісти кажуть, що Володимир Зеленський у червні 2020 року "загалом схвалив затримання вагнерівців". Президент попросив підготувати докладний план спецоперації.
- У Bellingcat кажуть, що ГУР вивчало бойовиків ще з 2014 року. Вдалося, зокрема, отримати важливу інформацію про їхні методи вербування, взаємодію з російськими спецслужбами.