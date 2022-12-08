Важный прогресс: Красный Крест, наконец-то, посетил украинских пленных

Представители Красного Креста наконец-то посетили украинских военнопленных, которых удерживает Россия. Произошло это на прошлой неделе.

Детали сообщили в пресс-службе Красного Креста. Там заверили, что следующий визит запланирован на будущую неделю.

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В Красном Кресте сообщили, что представители МККК совершили один двухдневный визит к украинским военнопленным. В этот же период были совершены визиты к российским военнопленным. До конца месяца запланировано еще большее количество визитов.

Представители МККК проверили условия содержания и лечения военнопленных и доставили пленным:

средства личной гигиены,

одеяла,

теплую одежду и книги.

МККК также связался с семьями пленных, чтобы передать новости от их близких.

В Красном Кресте отметили, что все военнопленные имеют право на регулярные визиты их делегатов. Хотя недавние визиты являются важным прогрессом, МККК должен быть предоставлен беспрепятственный доступ ко всем пленникам неоднократно и без надзирателей, где бы они ни содержались.

Оккупанты не давали доступа к украинским пленным

Ранее оккупационная администрация на захваченных территориях Востока Украины препятствовала доступу международных наблюдателей к местам содержания украинских пленников. Пока неясно, что вынудило российскую сторону начать сотрудничать.

Что этому предшествовало

В ночь на 29 июля оккупанты совершили позорный теракт – взорвали барак с военнопленными защитниками в Оленовке Донецкой области. В здании находились украинские защитники Мариуполя, которых Россия "эвакуировала" туда незадолго до взрыва.

После этого Украина несколько раз требовала от Красного Креста навестить наших пленных. Сам президент Владимир Зеленский неоднократно отмечал, что Международный комитет Красного Креста должен посетить Оленевку, где содержатся украинские пленные. Однако в МККК жаловались, что Россия их не пускает.

13 октября в Офисе Президента Украины выдвинули "безальтернативное требование" МККК в течение трех дней направить миссию в колонию в оккупированной Оленовке, где содержатся украинские пленные.

Красный Крест в ответ заявил, что не может "пробиться силой" к украинским военнопленным, незаконно удерживаемым РФ, и не имеет к ним доступа.

Украина никогда не препятствовала работе международных гуманитарных организаций. В подтверждение этого в Украину с четырехдневным визитом прибыла президент Красного Креста Мирьяна Сполярич.