Важный визит: Украину в начале 2022 года посетит президент Турции

14 декабря 2021 , 14:06
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Источник:

24 канал

В начале 2022 года в Украину с визитом должен приехать президент Турции Реджеп Эрдоган. Украинский МИД отмечает важность этого визита.

Эрдоган должен участвовать в стратегическом совете "Украина – Турция". Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Вы понимаете, насколько важен этот визит в контексте безопасности и вопроса Крыма,
– сказал глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что украинско-турецкие отношения критически важны для безопасности черноморского региона, укрепления обороноспособности Украины и для вопроса борьбы за украинский Крым.

В заседании стратегического совета председательствующими должны выступать Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган. На встрече у президентов будет возможность подписать ряд соглашений, в частности, о свободной торговле между государствами.

Отношения Украины и Турции

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Автор: Оксана Княжик