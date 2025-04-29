Вблизи аэропорта Варшавы перевернулся автобус с украинцами, есть пострадавшие в тяжелом состоянии

В Польше на варшавском участке Урсинув около 04:30 произошла авария с участием автобуса, а впоследствии и грузовика. Пострадали 12 украинцев, двое –в тяжелом состоянии.

Среди пострадавших в автобусе - 15 пассажиров в возрасте 17-59 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ, RMF FM.

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Что известно о ДТП в Польше, где пострадали украинцы

"В обоих ДТП – автобуса, который въехал в защитные барьеры и перевернулся на правый бок и грузовика "TIR", который наехал на пожарный автомобиль – пострадало 17 человек. Среди пострадавших в автобусе – 15 пассажиров в возрасте 17-59 лет. Кроме украинцев, это двое поляков и по одному гражданину Испании и Беларуси. Среди пострадавших во втором ДТП – 48-летний водитель грузовика, гражданин Украины, а также польский спасатель", – сообщил представитель спасательной службы Мазовецкого воеводства "Медитранс" в Варшаве Овчарский Укринформу.

По его словам, это одна из крупнейших спасательных операций в Варшаве в последнее время.

Пострадавшие имеют травмы головы, грудной клетки, рук и ног, их доплавлено в столичные больницы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, в частности водитель.

24 Канал пытается взять комментарий в МИД Украины.

В Польше произошло масштабное ДПТ, где пострадали украинцы