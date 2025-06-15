Вблизи Черкасс и в окрестностях города работает ПВО

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. Вечером 15 июня россияне в очередной раз атакуют Украину ударными беспилотниками.

На этот раз под ударом оказались Черкассы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Черкассы".

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Что известно об атаке на Черкассы

Вечером 15 июня в Черкасской области объявили воздушную тревогу. В 22:58 в Воздушных силах предупреждали о движении ударных беспилотников в пределах области курсом на юг и юго-запад. Уже в 23:15 сообщалось о работе ПВО вблизи Черкасс и в окрестностях города.

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Отметим, что этим вечером противовоздушная оборона работала и на Киевщине. В 22:20 в ОВА сообщили, что в воздушном пространстве области зафиксировано вражеские БпЛА. Там призвали позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

Кроме этого, Киевская ОВА просит соблюдать информационную тишину и не фиксировать и не выкладывать в сеть работу украинских защитников.