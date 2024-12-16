Вблизи Черкасс и в окрестностях работает ПВО

Черкасская область ночью 16 декабря подверглась атаке ударных дронов. СМИ сообщили о работе ПВО.

В частности, Суспільнее сообщило об этом, как заметил 24 Канал. Опасность есть и в других областях Украины.

Хронология ночи Россия снова запустила "Шахеды": какие области под угрозой удара

В Черкасской области зафиксировали "Шахеды"

В 05:34 утра 16 декабря в Черкасской области зафиксировали повышенную опасность из-за угрозы применения врагом ударных БПЛА. Об этом сообщили в областной военной администрации.

Российская армия запустила "Шахеды" и другие дроны ночью. Воздушную тревогу в Черкасской области объявили в 04:42.

А в 05:41 СМИ сообщили о работе ПВО в Черкассах и в окрестностях города. А несколько позже – что возле Черкасс прогремел взрыв.

Воздушные силы в это время сообщали, что ударные БПЛА врага есть еще в нескольких областях. В частности, в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.

Заметим, 13 декабря в Черкасской области также раздавались взрывы – во время атаки российскими дронами и ракетами. В тот день состоялись пуски с Ту-95, и еще в воздушном пространстве находились "Калибры".