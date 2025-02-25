Вблизи Черкасс прогремели взрывы: туда летели ракеты

Россия атакует Украину "Шахедами" и ракетами. Взрывы уже прогремели в Черкасской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Обратите внимание Тревога по всей Украине – крылатые ракеты в небе: куда они летят

Взрывы в Черкасской области 25.02.2025

В 06:05 Воздушные силы предупреждали о вражеских ракетах в направлении Черкасс. Призывали жителей перейти в укрытие. Уже в 06:10 возле Черкасс раздались взрывы.

В 06:15 Воздушные силы сообщили об изменении курса ракет в направлении населенных пунктов Калинополь, Тальное. В 06:19 очередное изменение курса движения в направлении поселка Буки.

Заметим, воздушная тревога продолжается сейчас по всей Украине. Оккупанты продолжают атаковать "Шахедами". Кроме того, запустили крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Поэтому ни в коем случае не пренебрегайте правилами безопасности и до отбоя тревоги находитесь в укрытии.

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