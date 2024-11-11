Вблизи Черкасс работает ПВО: продолжается атака ударных БПЛА

Черкасская область оказалась под угрозой ударных дронов врага. Вблизи областного центра работает ПВО.

Об этом сообщили в Суспільному, пишет 24 Канал. Воздушные силы также писали о движении "Шахедов" в Черкасской области.

Хронология ночи Дроны снова атакуют Украину: где есть опасность

Атака дронов на Черкасскую область 11 ноября: что известно

Воздушную тревогу в Черкасской области объявили 11 ноября в 00:21. Воздушные силы информировали о движении "Шахедов" по территории Украины в течение нескольких часов до этого времени, часть из этих БПЛА продвигалась и в Черкасскую область.

В 01:06 СМИ сообщили о работе сил противовоздушной обороны вблизи Черкасс. Местные власти по состоянию на время публикации не предоставляли комментариев по этому поводу.

Атака дронов продолжается и задела большинство украинских областей. Воздушные силы пишут и об опасности для Киева.

Заметим, что Черкасская область находится в эпицентре воздушных атак российской армии в последнее время почти каждую ночь.