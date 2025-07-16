Вблизи Черкасс слышали взрывы: работает ПВО
- Поздно ночью 16 июля вблизи Черкасс слышали взрывы, объявлена воздушная тревога.
- ПВО работает вблизи Черкасс из-за движения вражеских беспилотников.
Поздно ночью 16 июля вблизи Черкасс слышали взрывы. До этого в городе объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Что известно о взрывах в окрестностях Черкасс?
Тревогу в Черкасском районе объявили еще в 22:05 15 июля. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в регион.
Уже 16 июля в 00:26 военные написали, что дроны подлетают к Черкассам.
Черкассы – оставайтесь в укрытиях! Несколько БПЛА – в направлении города,
– говорилось в сообщении.
В 00:40 стало известно о работе ПВО в районе города. Об этом написало Суспильное.
"Вблизи Черкасс и в окрестностях города работает ПВО", – сообщали местные корреспонденты.
По состоянию на 00:50 воздушная тревога по всей Черкасской области еще продолжается.
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