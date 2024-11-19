Вблизи Черкасов звучали взрывы: там работала ПВО

Возле Черкасс слышали взрывы. В регионе фиксировали российские дроны-камикадзе типа "Шахед".

Взрывы возле Черкасс начали раздаваться ориентировочно в 5:18 19 ноября. Тревогу в регионе объявили еще в 23:16 18 ноября.

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Что известно о взрывах возле Черкасс

Воздушные силы ВСУ в 3:52 19 ноября предупреждали о движении беспилотников над территорией Черкасской области, курс западный.

Суспильне сообщило, что:

в 5:10 19 ноября – возле Черкасс и в окрестностях города работала ПВО;

в 5:18 – возле Черкасс был слышен звук взрыва;

в 6:48 – возле Черкасс слышали звуки взрывов, в окрестностях города работала ПВО;

в 6:58 – возле Черкасс снова прогремел взрыв.

По состоянию на 5:39 19 ноября Воздушные силы ВСУ предупредили, что дроны двигались по территории Черкасской области, курс западный.

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Более того, беспилотники зафиксировали на из Сумской области в направлении Полтавщины и в Запорожье, курс южный.