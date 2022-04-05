Вблизи Чернигова обнаружили обломки российской ракеты

После зверств России, совершенных против ряда украинских городов, понадобятся годы для восстановления населенных пунктов. Спасателей ждет долгий процесс разминирования территорий, а население, очевидно, еще долго будет обнаруживать обломки вражеской техники прямо на дорогах.

Уже сейчас из деоккупированных районов поступают кадры с металлоломом вражеской армии и обломками их техники.

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Так, сегодня в Черниговской области зафиксировали обломок ракеты.

Находки вблизи Чернигова продолжают удивлять,

– говорится в комментарии к опубликованному фото.

На Черниговщине зафиксировали обломок ракеты / Фото Суспільне Чернігів

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко отметил, что теперь область напоминает Бучу на Киевщине, а иногда даже и Мариуполь, сам город, из-за массовых атак российских войск, разрушен более чем на 70%.

В то же время глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус сообщил, что даже после деоккупации возвращаться в область опасно. По его словам, здесь остается много работы по ликвидации последствий пребывания оккупантов. Он попросил людей подождать, пока Вооруженные Силы, инженеры и саперы проведут разминирование. Это поможет избежать новых жертв.

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