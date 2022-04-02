Вблизи Северодонецка оккупанты повредили газопровод: почти вся Луганщина осталась без газа

Возле Северодонецка в Луганской области купанты повредили газопровод. Почти вся область осталась без газа.

Враги попали в газопровод снарядом. Об этом сообщил глава Луганской ОВА 2 апреля.

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Под Северодонецком россияне перебили газопровод диаметром 500 миллиметров, почти вся область без газа,

– пишет Гайдай.

Поврежденный газопровод расположен в зоне активных боевых действий. Потому у ремонтников нет возможности туда добраться.

Спустя некоторое время после попадания газ загорелся, но нам удалось вовремя его перекрыть. Угрозы населению и окружающей среде, к счастью, нет.

Без газа остались Северодонецк и близлежащие населенные пункты – около 60 тысяч домов. В общей сложности без газоснабжения находятся 36 населенных пунктов. Это – 131 944 абонента.

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