Вчера из Мариуполя удалось выехать 4 автобусам, сегодня эвакуация продолжится, – Верещук
Источник:Ирина Верещук в телеграме
По анонсированному на 20 апреля гуманитарному коридору из Мариуполя удалось выехать 4 автобусам. Сегодня, 21 апреля, эвакуация продолжится.
Вицепремьер Ирина Верещук рассказала немного деталей о том, как все прошло. По ее словам, выехавшим удалось переночевать в Бердянске.
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Автобусы с эвакуированными мариупольцами сейчас направляются на Васильевку. Совсем скоро они должны прибыть в Запорожье,
– объяснила Верещук.
По ее словам, сегодня эвакуация продолжится.
Что известно об эвакуации 21 апреля
Ирина Верещук заявила, что 21 апреля продолжат эвакуацию женщин, детей и пожилых людей.
Посадка в автобусы будет на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра Порт-Сити в 14.00.
Она предупреждает, что ситуация с опасностью сложна. Возможны изменения. Людям нужно следить за официальными сообщениями.
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