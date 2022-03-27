Вчерашние события дают понять, что когда раздаются сирены, угроза действительно есть, – Козицкий
Вечером 26 марта россияне ракетами обстреляли Львов. Известно, что повреждена инфраструктура, но жертв нет.
Глава Львовской ОГА Максим Козицкий отметил, что это четкие напоминания львовянам, что уведомление о тревоге является предупреждением о реальной опасности.
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Вчерашние события четко дают понять, что когда раздаются сирены, угроза действительно есть. Слышите сирену, идите в безопасное место и ждите информацию из официальных источников,
– написал Козицкий.
По словам Козицкого, было два уведомления о воздушной тревоге. В первом случае была угроза ракетного удара с акватории Черного моря, во втором – из Беларуси.
Также Козицкий попросил жителей ждать сообщений от официальных источников, не фотографировать, не снимать видео и тем более не выкладывать это в интернет.
Такое "блогерство" может влечь за собой человеческие жертвы и уголовную ответственность блоггеров.
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