Их министерство юстиции объявило проект "иностранным агентом" еще в июле 2024 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистские СМИ.

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Что известно о "ВЧК-ОГПУ"

По самым популярным версиям, ресурс принадлежит предпринимателю Михаилу Ходорковскому или же неназванному высокопоставленному офицеру ФСБ. Заблокированный канал публиковал компрометирующую информацию о представителях власти и бизнеса.

Согласно постановлению Таганского районного суда в декабре 2024 года, Telegram обязали удалить "ВЧК-ОГПУ" по требованию российской генпрокуратуры и Роскомнадзора.

Речь шла о публикации "направленной на дестабилизацию общественно-политической ситуации и дискредитирующей органы госвласти России и ее вооруженных сил информации".

Коллектив "ВЧК-ОГПУ" считает, что руководство мессенджера удалило канал по требованию российских властей. Так называемая редакция якобы не получает ответов на свои запросы в службу поддержки Telegram.

Напомним, недавно за распространение личных данных людей без их разрешения заблокировали анонимный телеграмм-канал "Джокер", владельцем которого был член партии "Слуга народа" Роман Кравец. В 2022 году СБУ включила ресурс в перечень прокремлевских.