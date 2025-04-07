Її міністерство юстиції оголосило проєкт "іноземним агентом" ще в липні 2024 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пропагандистські ЗМІ.

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Що відомо про "ВЧК-ОГПУ"

За найпопулярнішими версіями, ресурс належить підприємцеві Михайлу Ходорковському або ж неназваному високопоставленому офіцеру ФСБ. Нині заблокований канал публікував компрометувальну інформацію про представників влади й бізнесу.

Відповідно до постанови Таганського районного суду у грудні 2024 року, Telegram зобов'язали видалити "ВЧК-ОГПУ" на вимогу російської генпрокуратури й Роскомнагляду.

Йшлося про публікацію "спрямованої на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації інформації та такої, що дискредитує органи держвлади Росії і її збройних сил".

Колектив "ВЧК-ОГПУ" вважає, що керівництво месенджера видалило канал на вимогу російської влади. Так звана редакція нібито не отримує відповідей на свої запити в службу підтримки Telegram.

Нагадаємо, нещодавно за поширення особистих даних людей без їхнього дозволу заблокували анонімний телеграм-канал "Джокер", власником якого був член партії "Слуга народу" Роман Кравець. У 2022 році СБУ включила ресурс до переліку прокремлівських.