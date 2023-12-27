Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что уничтожение БДК "Новочеркасск" – неприятная потеря для Путина. Она оказывает влияние на военный имидж России.

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Какой сейчас план у Путина

Как отметил Гудков, в Кремле сейчас "ведут" одну главную линию. И на нее списывают все свои неудачи. Сейчас там усиленно трудятся над тем, чтобы удержать за собой временно оккупированные территории.

Они сейчас взяли такой курс. Что бы ни происходило, они говорят, что удерживают позиции. Там хотят сделать так, чтобы с ними разговаривали. Основная линия Кремля направлена на удержание захваченных территорий. А в случае переговоров выдать поражение за победу. Пропаганда остальное сделает,

– утверждает Гудков.

Несмотря на это, для Путина любая замороженная война, в результате которой он будет находиться на оккупированных украинских землях, – это победа. Он будет выдавать это как "выдающееся достижение" своему населению.

Поэтому потеря корабля – это неприятно. Но ему на это может быть безразлично, как и на человеческие жизни. Единственное, что ему важно – власть. Он считает ее единственным условием сохранения собственной жизни,

– считает Гудков.

Потери России: коротко