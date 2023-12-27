Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що знищення ВДК "Новочеркаськ" – неприємна втрата для Путіна. Вона впливає на військовий імідж Росії.
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Який зараз план в Путіна
Як наголосив Гудков, в Кремлі зараз "ведуть" одну головну лінію. І на неї списують усі свої невдачі. Зараз там посилено працюють над тим, щоб втримати за собою тимчасово окуповані території.
Вони зараз такий курс взяли. Що б не відбувалося, вони кажуть, що втримують позиції. Там хочуть зробити так, щоб з ними розмовляли. Основна лінія Кремля направлена на те, щоб втримати захоплені території. А у випадку переговорів видати поразку за перемогу. Пропаганда решту зробить,
– стверджує Гудков.
Попри це, для Путіна будь-яка заморожена війна, внаслідок якої він перебуватиме на нещодавно окупованих українських землях, – це перемога. Він буде видавати це як "видатне досягнення" своєму населенню.
Тому втрата корабля – це неприємно. Але йому на це може бути байдуже, як і на людські життя. Єдине, що йому важливе – влада. Він вважає її єдиною умовою збереження власного життя,
– вважає Гудков.
Втрати Росії: коротко
- В ніч на 26 грудня українські військові знищили російський військовий корабель "Новочеркаськ". Його уразили в тимчасово окупованій Феодосії.
- ЗМІ окупантів вже розповідають про понад 30 "зниклих безвісти" російських моряків внаслідок удару. Також багато хто зазнав поранень.
- З початку повномасштабної війни Росія втратила понад 355 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 5913 ворожих танків, 10973 бойових броньованих машин, 8376 артилерійських систем, 934 РСЗВ, 616 засобів ППО тощо.