Вдоль государственной границы Украины продолжаются бои
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Украинский народ уже четырнадцатые сутки продолжает давать отпор врагу в пределах определенных операционных зон.
Как отметили в Генштабе Вооруженных сил Украины, бои продолжаются вдоль нашей государственной границы.
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Какова ситуация по состоянию на утро 9 марта
На Северном и Северо-Западном направлениях продолжается ведение боевых действий в Полесском и Волынском операционных районах, а также вдоль участка государственной границы Украины и в районах населенных пунктов:
- Нежин,
- Иваница,
- Тростянец.
В то же время идет оборона города Чернигова.
По имеющейся информации среди личного состава оккупационных войск распространяются панические настроения из-за огромных потерь в живой силе и технике.
– сообщили в Генштабе ВСУ.
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