Вдову Лужкова миллиардершу Батурину в России объявили в розыск: причина

Вдову бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и самую богатую женщину России Елену Батурину объявили в розыск. Речь о деле о клевете – соответствующую жалобу на женщину подал ее родной брат.

Решение подать Елену Батурину в розыск принял 27 декабря суд в городе Элиста, пишут в российском издании РБК .

Читайте также: Абсолютное наглость, – известный симпатиями к Путину президент Чехии внезапно раскритиковал Россию

МВД решили разыскать президентшу компании Inteco Management Елену Батурину по делу о клевете.

Что известно о деле против вдовы Лужкова

Уголовное дело возбудили по заявлению Еренцена Манжеева – финансового управляющего в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента компании Inteco Виктора Батурина, брата Елены Батуриной.

Судебный процесс между братом и сестрой Батуриными происходит в Австрии:

Сестра уволила брата из общей компании, а тот считает, что это произошло неправомерно. Также мужчина отрицает заявление сестры о подделке им приложения к договору от 2007 года об урегулировании взаимных претензий.

Батурина заявила, что в России расследуют уголовное дело о получении доступа к ее деньгам благодаря поддельным документам. Манжеев в ответ заявил о клевете.

10 декабря стало известно, что в возрасте 83 лет умер бывший мэр Москвы , который руководил столицей России 18 лет, Юрий Лужков. Батурина – вторая жена Лужкова, отношения они оформили в 1991 году.

Кто такая Елена Батурина

Елене Батуриной 56 лет. Она предпринимательница, занимается инвестициями. По версии Forbes Батурина – самая богатая женщина России с состоянием в 2019 году в более 1,2 миллиарда долларов . Этот статус миллиардерша держит уже 14 лет подряд.

Бизнесом Батурина вместе с братом начали заниматься в 1989 году. В 1991 году произошли сразу два знаменательных события: Батурина зарегистрировала Inteco Management и вышла замуж за мэра Москвы Юрия Лужкова.

Не стоит и говорить, что пока Лужков возглавлял Москву, бизнес Батуриной был чрезвычайно успешным. А потом Лужков ушел в отставку – в 2010 году "в связи с утратой доверия президента Российской Федерации".

Уже в 2011 году Батурина продала бизнес в России , а на вырученные деньги начала жить и работать в Европе.