Вечер перед смертью Поляков провел с помощником Анны Скороход, с которой жил
Источник:24 канал
Известно, что последние часы жизни нардеп провел с помощником Анны Скороход Русланом Джамбулатовым. Нардеп выпивал и имел около 1 промилле в крови, в то время, как его знакомый был трезвым.
Джамбулатов и Поляков катались по городу около полутора часов, а впоследствии помощник Скороход спровадил его на такси. Об этом рассказал начальник полиции Киева Иван Выговский.
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Поляков якобы пьянствовал с помощником Скороход
Руслана Джамбулатова уже допросили правоохранители. Он рассказал о том, как прошел последний вечер Антона Полякова.
Несмотря на заявления, которые распространяют в СМИ, он не внесен в санкционные списки СНБО. Также он не является "криминальным авторитетом" и не был судимым.
Это лицо с такой же фамилией, но он не является в санкционных списках. Мы разбирались в ситуации, я видел публикации СМИ,
– рассказал Выговский.
Руслана Джамбулатова отпустили после допроса, поскольку оснований задерживать его нет.
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Поляков и Скороход жили вместе
Как отмечали СМИ, Анна Скороход и Антон Поляков жили вместе. Впрочем, недавно они разошлись из-за какого-то бытового скандала.
Начальник киевской полиции Иван Выговский подтвердил, что именно нардеп Скороход была сожительницей Полякова. И он из-за какой-то ссоры не хотел ехать к ней.
Поскольку Анна Скороход плохо себя чувствует, ее еще не допрашивали.
Смерть Антона Полякова: главное
- Народный депутат Антон Поляков умер ночью 8 октября. Его нашли патрульные без сознания в авто такси.
- Полиция остановила таксиста, который пересек двойную сплошную полосу и обратила внимание на пассажира на заднем сиденье.
- Патрульные и медики пытались реанимировать мужчину, однако напрасно – он умер.
- Вскрытие показало, что смерть Полякова наступила вследствие острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.
- Нардепы начали заседание 8 октября с минуты молчания и чествования его памяти.