Вечеринка Тищенко, теледебют Порошенко, антигерой Гогилашвили: 2021-й не обошелся без скандалов

Представить украинскую политику без громких скандалов просто невозможно. Некоторые из них стали судьбоносными, другие просто радовали зрителей в нелегкие времена и легли в основу многочисленных мемов.

Любитель скандальной хроники устроил "ковидный" пир. Речь идет о нардепе от "Слуги народа" Николае Тищенко.

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Вечеринка Николая Тищенко

День рождения жены праздновали громко: был салют, громкая вечеринка во время жестокого локдауна. Полиция открыла производство на депутата за нарушение карантина, впрочем, наказанных нет до сих пор.

Это не единственный "конфуз" Тищенко. Недавно политику посчастливилось на рынке купить гречку за 12 гривен за килограмм, а говядину – за 50. Впрочем, где тот "райский магазин", до сих пор не известно. Разве что Тищенко живет в другой реальности.

Параллельная реальность Тищенко: смотрите видео

Оффшорный ящик Пандоры Зеленского

Оффшорный ящик Пандоры открылся у Владимира Зеленского и получил резонанс. Оффшоров оказалось на "целый квартал". Потому как, согласно документам юридических фирм-регистраторов, еще до своего президентства Зеленский и его партнеры зарегистрировали более десятка фирм на островах, куда и поступило 40 миллионов долларов.

Журналисты-расследователи заподозрили, что президент и его окружение могли получать дивиденды от олигарха Игоря Коломойского. Но за 3 недели до первого тура президентских выборов 2019 года свою долю оффшора Зеленский безвозмездно передал соратникам.

Расследование "Следствие. Инфо": смотрите видео

Средний палец Гео Лероса

Попал в неловкое положение на весь мир и нардеп Гео Лерос. В парламент он пришел в качестве депутата от пропрезидентской политсилы и сумел быстро занять место советника Зеленского. Однако что-то пошло не так.

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Через год черная кошка пробежала между ним и руководством государства. Поэтому к концу 2021 года в сессионном зале Лерос решил выступить с трибуны и покритиковать Зеленского.

Со словесной перепалки перешел на язык жестов, который подходил бы уличному хулигану, а не парламентарию. Учитывая прямую трансляцию, палец Лероса увидел не только президент, но и весь мир.

Грузинские пристрастия Саакашвили

Михеил Саакашвили спрятался в грузовике с молочными продуктами и отправился в родную Грузию накануне выборов. Но "вареником в сметане" политику не удалось стать, ведь как только он пересек грузинскую границу – попал за решетку.

Ни многочисленные митинги, ни голодовка не помогли выйти на свободу. Несмотря на просьбу Министерства иностранных дел Украины выдать Саакашвили домой, он продолжает отсиживать 9 лет тюрьмы.

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Гогилашвили стал антигероем

Еще один антигерой – бывший замминистра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили. На блокпосте при въезде на Донетчину чиновник поднял крик, дошел почти до драки.

Все потому, что силовики правомерно остановили его для проверки в зоне ООС. Гогилашвили набросился на подчиненных с угрозами.

На инцидент сразу же отреагировал глава МВД Денис Монастырский, отстранив скандалиста от должности. Неожиданно вмешался сам президент и приказал уволить бесцеремонного чиновника с должности.

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Теледебют Порошенко

"Вишенкой на торте" ляпов 2021 года стал теледебют на государственном телеканале "Рада" Петра Порошенко. На второй день после его обновления лидер оппозиции в буквальном смысле зашел в прямой эфир без приглашения.

Наверное, ему мало своих двух телеканалов и он решил попиариться еще и в других медиа. Впрочем, немного растерялся и перепутал, где камеры, показав вместо лица зрителям спину.

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Так, в народе говорят: "Как встретишь Новый год, так его и проведешь". Желаем нашим политикам начать 2022 год с реальных дел и не попадать в скандалы.