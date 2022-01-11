Любитель скандальної хроніки влаштував "ковідний" бенкет. Мовиться про нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка.

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Вечірка Миколи Тищенка

День народження дружини святкували гучно: був салют, гучна вечірка під час жорсткого локдауну. Поліція відкрила провадження на депутата за порушення карантину, втім покараних нема і досі.

Це не єдиний "конфуз" Тищенка. Нещодавно політику пощастило на ринку придбати гречку за 12 гривень за кілограм, а яловичину – за 50. Втім де той "райський магазин", досі не відомо. Хіба Тищенко живе в іншій реальності.

Паралельна реальність Тищенка: дивіться відео

Офшорна скринька Пандори Зеленського

Офшорна скринька Пандори відкрилася у Володимира Зеленського й набула резонансу. Офшорів виявилося на "цілий квартал". Бо, згідно з документами юридичних фірм-реєстраторів, ще до свого президентства Зеленський та його партнери зареєстрували понад десяток фірм на островах, куди й надійшло 40 мільйонів доларів.

Журналісти-розслідувачі запідозрили, що президент та його оточення могли отримувати дивіденди від олігарха Ігоря Коломойського. Та за 3 тижні до першого туру президентських виборів 2019 року свою частку офшору Зеленський безоплатно передав соратникам.

Розслідування "Слідство. Інфо": дивіться відео

Середній палець Гео Лероса

Осоромився на весь світ і нардеп Гео Лерос. До парламенту він прийшов як депутат від пропрезидентської політсили і зумів швидко зайняти місце радника Зеленського. Однак щось пішло не так.

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За рік чорна кішка пробігла між ним і керівництвом держави. Тож під кінець 2021 року в сесійній залі Лерос вирішив виступити з трибуни і покритикувати Зеленського.

Зі словесної перепалки перейшов на жестову мову, яка пасувала б вуличному хулігану, а не парламенту. Зважаючи на пряму трансляцію, палець Лероса побачив не лише президент, а й у весь світ.

Грузинські пристрасті Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі сховався у вантажівці з молочними продуктами та вирушив до рідної Грузії напередодні виборів. Та "вареником у сметані" політику не вдалося стати, адже щойно він перетнув грузинський кордон – потрапив за ґрати.

Ані численні мітинги, ані голодування не допомогло вийти на волю. Попри прохання Міністерства закордонних справ України видати Саакашвілі додому, він продовжує відсиджувати 9 років в'язниці.

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Гогілашвілі став антигероєм

Ще один антигерой – колишній заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі. На блокпості при в'їзді на Донеччину чиновник зчинив лемент, дійшло майже до бійки.

Нагадаємо! Все через те, що силовики правомірно зупинили його для перевірки в зоні ООС. Гогілашвілі накинувся на підлеглих з погрозами.

На інцидент одразу ж відреагував глава МВС Денис Монастирський, усунувши скандаліста з посади. Неочікувано втрутився сам президент і таки наказав звільнити безцеремонного чиновника з посади.

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Теледебют Порошенка

"Вишенькою на тортику" ляпів 2021 року став теледебют на державному телеканалі "Рада" Петра Порошенка. На другий день після його оновлення лідер опозиції у буквальному сенсі зайшов у прямий ефір без запрошення.

Напевно, йому замало своїх двох телеканалів і він вирішив попіаритися ще й в інших медіа. Утім трохи розгубився і переплутав, де камери, показавши замість обличчя глядачам спину.

Порошенко увірвався на телеканал "Рада": дивіться відео



Отож, в народі кажуть: "Як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш". Бажаємо нашим політикам розпочати 2022 рік з реальних справ та не потрапляти в скандали.