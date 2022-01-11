Любитель скандальної хроніки влаштував "ковідний" бенкет. Мовиться про нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка.
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Вечірка Миколи Тищенка
День народження дружини святкували гучно: був салют, гучна вечірка під час жорсткого локдауну. Поліція відкрила провадження на депутата за порушення карантину, втім покараних нема і досі.
Це не єдиний "конфуз" Тищенка. Нещодавно політику пощастило на ринку придбати гречку за 12 гривень за кілограм, а яловичину – за 50. Втім де той "райський магазин", досі не відомо. Хіба Тищенко живе в іншій реальності.
Паралельна реальність Тищенка: дивіться відео
Офшорна скринька Пандори Зеленського
Офшорна скринька Пандори відкрилася у Володимира Зеленського й набула резонансу. Офшорів виявилося на "цілий квартал". Бо, згідно з документами юридичних фірм-реєстраторів, ще до свого президентства Зеленський та його партнери зареєстрували понад десяток фірм на островах, куди й надійшло 40 мільйонів доларів.
Журналісти-розслідувачі запідозрили, що президент та його оточення могли отримувати дивіденди від олігарха Ігоря Коломойського. Та за 3 тижні до першого туру президентських виборів 2019 року свою частку офшору Зеленський безоплатно передав соратникам.
Розслідування "Слідство. Інфо": дивіться відео
Середній палець Гео Лероса
Осоромився на весь світ і нардеп Гео Лерос. До парламенту він прийшов як депутат від пропрезидентської політсили і зумів швидко зайняти місце радника Зеленського. Однак щось пішло не так.
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За рік чорна кішка пробігла між ним і керівництвом держави. Тож під кінець 2021 року в сесійній залі Лерос вирішив виступити з трибуни і покритикувати Зеленського.
Зі словесної перепалки перейшов на жестову мову, яка пасувала б вуличному хулігану, а не парламенту. Зважаючи на пряму трансляцію, палець Лероса побачив не лише президент, а й у весь світ.
Грузинські пристрасті Саакашвілі
Міхеіл Саакашвілі сховався у вантажівці з молочними продуктами та вирушив до рідної Грузії напередодні виборів. Та "вареником у сметані" політику не вдалося стати, адже щойно він перетнув грузинський кордон – потрапив за ґрати.
Ані численні мітинги, ані голодування не допомогло вийти на волю. Попри прохання Міністерства закордонних справ України видати Саакашвілі додому, він продовжує відсиджувати 9 років в'язниці.
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Гогілашвілі став антигероєм
Ще один антигерой – колишній заступник міністра внутрішніх справ України Олександр Гогілашвілі. На блокпості при в'їзді на Донеччину чиновник зчинив лемент, дійшло майже до бійки.
На інцидент одразу ж відреагував глава МВС Денис Монастирський, усунувши скандаліста з посади. Неочікувано втрутився сам президент і таки наказав звільнити безцеремонного чиновника з посади.
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Теледебют Порошенка
"Вишенькою на тортику" ляпів 2021 року став теледебют на державному телеканалі "Рада" Петра Порошенка. На другий день після його оновлення лідер опозиції у буквальному сенсі зайшов у прямий ефір без запрошення.
Напевно, йому замало своїх двох телеканалів і він вирішив попіаритися ще й в інших медіа. Утім трохи розгубився і переплутав, де камери, показавши замість обличчя глядачам спину.
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Отож, в народі кажуть: "Як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш". Бажаємо нашим політикам розпочати 2022 рік з реальних справ та не потрапляти в скандали.